النزاهة النيابية تستضيف رئيس ديوان الرقابة المالية

2022/06/01 | 11:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أستضافت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، رئيس ديوان الرقابة المالية.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "لجنة النزاهة النيابية أستضافت رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير".

وأضافت أن "ذلك جاء للإطلاع على الية عمل الديوان والمعوقات التي تواجه عمله وتعديل قانون الديوان".

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