محتجون غاضبون يغلقون مبنى محافظة كركوك لحين تحقيق شروطهم

2022/06/01 | 11:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقيق مطالبهم.

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