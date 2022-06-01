الولايات المتحدة تخشى عواقب مصادرة الأصول الروسية

2022/06/01 | 11:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشار تقرير إعلامي إلى خشية السلطات الأمريكية من مصادرة الأصول الروسية المجمدة للبنك المركزي.وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، تخشى الولايات المتحدة من هذه العملية الأمر الذي قد يؤدي إلى تقويض مكانتها كشريك استثماري موثوق في أعين الدول الأخرى.وأضاف التقرير بأن المناقشات حول سحب أصول البنك المركزي الروسي “واجهت مقاومة […]

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