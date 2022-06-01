من أقدم القرى الأمازيغية.. اكتشف روائع تكرونة في تونس على هضبة ارتفاعها 300 متر

2022/06/01 | 11:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعد قرية تكرونة البربرية من أقدم القرى الأمازيغية، ومن آخر المواقع التاريخية في ولاية سوسة في تونس.ومن استكشاف التراث البربري، إلى تناول وجبة مع عائلة محلية، تحتضن هذه القرية مشاهد رائعة، وتجربة لا تُنسى.

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