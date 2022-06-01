الاتحاد: لاصحة لانفصالنا عن الإطار التنسيقي

2022/06/01 | 11:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ السليمانية… نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، الأربعاء، الأنباء التي تتحدث عن انفصال الاتحاد الوطني عن الشراكة مع قوى الإطار التنسيقي.وقال جباري في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “التقارب الأخير مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، هو جزء من حل الخلافات داخل البيت الكردي، ولاعلاقة له بشراكتنا الواسعة مع الإطار التنسيقي”.وأضاف أنه “لدينا تنسيق […]

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