القبض على متهم ببيع عاملات أفريقيات في بغداد

2022/06/01 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الكرخ، اليوم الأربعاء، من القاء القبض على متهم لقيامه ببيع عاملات افريقيات في منطقة المنصور ببغداد.وذكرت اجرام بغداد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارزها القت القبض على متهم لقيامه ببيع عاملات افريقيات في منطقة المنصور ببغداد".واضافت انه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة (6) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر".وتشهد البلاد بين الحين والآخر القبض على عدد من المجرمين ممن يتاجرون بالببشر، اذ اعلنت شرطة نجدة كركوك هذا الاسبوع تمكنها من تحرير مخطوفة وانقاذ حياتها من الاتجار بالبشر.وقالت مديرية شرطة كركوك، في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بعد ورود معلومات من مصادر موثوقه حول وجود دار يستخدم للاتجار بالبشر قرب شقق (بنجا علي )وبناءاً على أمر قائد شرطة كركوك شرعت مفارز قسم شرطة نجدة كركوك بأمرة مدير قسم النجدة والدوريات بتطويق الدار أعلاه تم القبض على أحد المتهمين وبحوزته مواد مخدرة وأثناء تفتيش الدار تم تحرير مخطوفه في داخل الدار وحسب اقوالها تم خطفها لغرض بيعها الى سماسرة أخرين( لأغراض الدعارة)".واضافت انه "تم توقيف المتهم وفق المادة 32 مخدرات و القرار 234 وتسليم المخطوفة الى شعبة الاتجار بالبشر في قسم مكافحة أجرام كركوك وتم تدوين اقوالها كمشتكية".

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