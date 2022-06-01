2022/06/01 | 11:41 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلية الاعلام في جامعة الجنان تقيم المهرجان الإعلاميّ الأولّ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/01 | 11:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلية الاعلام في جامعة الجنان تقيم المهرجان الإعلاميّ الأولّ) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلية الاعلام في جامعة الجنان تقيم المهرجان الإعلاميّ الأولّ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).