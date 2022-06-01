ابوظبي تبدأ حصر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة

2022/06/01 | 11:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأربعاء، حصر الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، على أن يتم استبدال غالبيتها بأخرى قابلة لإعادة الاستخدام في مقابل رسم مادي في أحد أكثر البلدان استهلاكا لأكياس البلاستيك.

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