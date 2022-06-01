القبض على شاب ينتحل صفة ضابط عسكري جنوب شرقي بغداد

2022/06/01 | 11:45 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، (1 حزيران، 2022)، باعتقال شاب يرتدي الزي العسكري وينتحل صفة ضابط عسكري جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر، إن “دوريات النجدة تمكنت من القبض على شخص من مواليد 2001، يرتدي الزي العسكري وينتحل صفة ضابط برتبة ملازم اول في الداخلية ضمن منطقة الزعفرانية”.

ولفت المصدر إلى أنه “تم اعتقال الشاب وتسليمه للجهات المعنية كإجراء اصولي للتحقيق معه وتقديمه للقضاء”.

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