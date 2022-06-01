2022/06/01 | 12:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hGtvaYcpsh4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاريع تخرج طلبة المعهد التقني في الناصرية تقرير - علي الهادي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشاريع تخرج طلبة المعهد التقني في الناصرية تقرير - علي الهادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).