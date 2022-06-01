2022/06/01 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – نينوىتمكنت خلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات الاتحادية، اليوم الاربعاء، من القبض على مفرزة مختصة بعمليات التفخيخ والتفجير في محافظة نينوى.

وقال مجلس القضاء الاعلى انه "بعد متابعات تقنية من خلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات الاتحادية وبناءاً على اوامر قضائية تم القبض على مفرزة مختصة بعمليات التفخيخ والتفجير في محافظة نينوى".

واضاف البيان، ان "المفرزة مشكلة من اربعة اشقاء يحملون هويات مزورة وكانوا يخططون لعمليات تفجير في محافظة نينوى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة مختصة بتفجير السيارات في نينوى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة مختصة بتفجير السيارات في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).