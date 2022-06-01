انطلاق عملية أمنية في صحراء الجزيرة

2022/06/01 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- الأنبارأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية لتفتيش مناطق صحراء الجزية وشمال منطقة الوطا.

وقال رسول في تغريدة عبر تويتر، إن "القوات المسلحة العراقية تواصل عملياتها البطولية لملاحقة فلول الإرهابيين وتجفيف منابعهم".وأضاف، أن "قيادة عمليات الجزيرة، ومن خلال فرقة المشاة السابعة للجيش العراقي، شرعت بتفتيش مناطق صحراء الجزيرة وشمال منطقة الوطا".

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