11.4  مليار دولار إيرادات العراق من بيع النفط في آيار الماضي

2022/06/01 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، ان الايرادات المتحققة خلال شهر آيار الماضي بلغت أكثر من 11 مليار دولار.

وذكر بيان للوزارة، ان "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (102) مليونا و(303) الفا و( 20 ) برميلاً، بايرادات بلغت (11,436) مليار دولار".

وأضاف البيان، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(946) الفا و(914) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و( 2) الفا و(133 ) برميلا" .

وأشار إلى أن "معدل الكميات اليومية بلغت (3) ملايين و(300) الف برميل في اليوم"، مبيناً أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (111,79 ) دولاراً ".

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