2022/06/01 | 12:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت هيئة التصنيع الحربي، اليوم الأربعاء، عن إنتاج طائرة “صقر واحد” المسيَّرة، فيما أشارت الى أن هذه الطائرة بدأت بالتحليق في سماء العراق.وقال رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك تطوراً كبيراً في الصناعات الحربية، منها قنابر الهاوان والطائرات المسيرة”، لافتا الى أن “الهيئة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“صقر واحد”.. العراق ينتج أول طائرة مسيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“صقر واحد”.. العراق ينتج أول طائرة مسيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).