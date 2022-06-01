أطفال يمشون على مسار القطار.. هكذا نجوا من كارثة بأعجوبة

2022/06/01 | 12:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السلطات الكندية مقطع فيديو لثلاثة شبان بالكاد تفادوا قطارا يقترب أثناء سيرهم على سكة حديدية في تورنتو بكندا، على أمل ردع الآخرين من الوقوع في وضع مماثل.

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