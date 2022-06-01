مشهد شرطي يضرب مخمورا يثير مشاعر رواد التواصل الاجتماعي

2022/06/01 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – تقرير خاص

اشعل مقطع الفيديو الذي ظهر فيه رجل امن (شرطي)، يضرب احد المواطنين الذي بدى مخمورا، وسحق رأسه بالحذاء، مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الغالبية العظمى من الآراء، متفقة على ان الشرب في الأماكن العامة هو خدش للذوق العام، لكن بنفس الوقت استهجنت تصرف الشرطي الذي يمثل القانون، والذي كان عليه استخدام طرق أخرى بدون استخدام العنف غير المبرر واهانة المواطن "المخالف" بهذا الشكل والذي عكس صورة فردية سيئة لا تمثل الهدف والخدمة السامية التي تقوم بها القواتنا الأمنية.

وتفاعل الناشطون على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مع مقطع الفيديو الذي نشره احد الإعلاميين، حيث شاهد الفيديو ما يقارب الـ 50 الف ناشط، بعدد ظهور اكثر من 165 الف، وعدد مشاركات وصل ما يقارب الـ 20 الف مشاركة.

وضمت الناشطة، تمارة محمد، صوتها لصوت صاحب التغريدة، وقالت " نضم صوتنا لصوتك يجب وضع حد لهذه الانتهاكات"، فيما عد المهندس الاستشاري زكي الساعدي، ان "تصرف الشرطي يخلو من المهنية، ويعطي اشارة بان الكثير من القوى الامنية لا تخشى القانون ولا تفكر بان هناك شخص سوف يحاسبها".

من جانبها طالبت الناشطة (sanaa) بمحاسبة الشرطة وانزال اقصى العقوبات بحقه نتيجة ممارسته للعنف غير المبرر ضد المخمور.

وقالت في رد لها " مشهد مؤلم للغاية..



في معظم دول العالم رجل الأمن مصدر أمان للإنسان، اما في العراق فهو مصدر رعب وخوف للمواطن".

وأضافت "لابد من معاقبة رجل الأمن عقوبة مضاعفة عندما يرتكب انتهاكا او جرما، وهذا معمول به في دول كثيرة ..



أين مفوضية حقوق الإنسان من هكذا انتهاكات".

وعلى السياق ذاته، طالبت المغردة (sara albyati) بمحاسبة الشرطي، وقالت "هذا الشرطي لازم يتعاقب حتى يكون عبره للغير...



لان ما يحقله يتدخل بخصوصيات وآراء الآخرين هو كيفه يشرب ام لا المهم مامسوي شي مخالف للقانون".

وعبر الناشط (waad) عن اسفه، لتصرف الشرطي، وقال "مع الاسف ان نرى هذا التعامل مع من يرفعون شعار ( الشرطة في خدمة الشعب ) لا يجوز التعامل مع انسان ( فاقد الوعي او نسبة الكحول فيه كبيرة ) بهذا الاسلوب الا انساني ؟ كان من الافضل ان يتكلم معه باسلوب الذي تعلمه في ( كلية الشرطة ) كيف تتعامل مع الحالات الطارئة ؟".

اما الناشط احمد عادل، فكان له رأي مختلف تماما، بقوله ان "احتساء الخمر غير قانوني في الاماكن العامة والشوارع ولعلك تعرف ايضاً ان عقوبة المخمور تتضاعف في امور اخرى واما الجزء الشرعي لا اتحدث به لإنك قد لاتقبله اصلاً".

الى ذلك رأت الناشطة ، ايلاف، ان "اي واحد يتعاطى يستاهل اكثر والي ديدافعون عنه فهم قابلين بهالفكرة ويشجعون انو المتعاطين ينزلون للشوارع وبكثرة وعادي الامور طيبه وتصير هيته اذا مو القانون قوي فمحد راح يخاف وماكدر احكم ع مقطع مو كامل ماخوذ بس الي تريدو ينعرض يجوز متعاطي ومتحرش يحوز هواي امور ماحكم ع طرف وابرء طرف".

الى ذلك وقفت المغردة (ZAINAB) موقف الحياد، وقالت " ما احكم على مقطع اذا ما اعرف الحالة كاملة !! ممكن مو مشروب مواد مخدرة ؟؟ ممكن سوا شي بالشارع على أثرها استفز الشرطي و انضرب".

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