الاتحادية تقضي بصحة عضوية النائب امير المعموري

2022/06/01 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، طعن دعوى بحق النائب المستقل امير كامل المعموري.

وأكد النائب المستقل امير كامل محمد المعموري في منشور له على "فيسبوك" تابعته (بغداد اليوم)، أن "المحكمة الاتحادية العليا تحكم برد طعن المدعي صادق مدلول لأن الدعوى فاقده لسندها من الدستور"، مضيفاً أن "المحكمة تؤيد صحة العضوية لنا".

وبحسب وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، في 20 كانون الأول العام الماضي، فقد طالب النائب السابق صادق مدلول، القضاء العراقي بـ "الغاء المصادقة على فوز المرشح عن محافظة بابل أمير كامل محمد وحجب الأصوات التي حصل عليها".

كما أن السبب، بحسب نص الدعوى، هو "قيام امير كامل محمد بالتهجم على القضاء العراقي وعلى شخص صادق مدلول واتهمهم بالفساد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".

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