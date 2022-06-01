قانوني يهاجم قانون التجريم: جاء للسماح بالتطبيع!

2022/06/01 | 12:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هاجم الخبير القانوني احمد الصوفي اليوم الاربعاء، قانون تجريم التطبيع، فيما بين انه جاء للسماح بالتطبيع.وقال الصوفي لوكالة ايرث نيوز، انه “بالنسبة لقانون حظر التطبيع كان مستعجل حتى وان قانون العقوبات العراقي كان قد اشار وبشكل واضح الى عقوبة المطبعين كما انه لم تكن هناك استثناءات للزيارات الدينية المتبادلة حيث ان الاستثناءات […]

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