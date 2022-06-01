المخرجات المسرحيات يخطفن جوائز موليير الثالثة والثلاثون للمسرح - سمير حنا خمورو

2022/06/01 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو المخرجات المسرحيات يخطفن جوائز موليير الثالثة والثلاثون للمسرح أقيم يوم الاثنين 30 آيار / مايو 2022 حفل توزيع جوائز موليير الثالث والثلاثين ، الذي قدمه الممثل الكوميدي أليكس فيزوريك في فولييه بيرجير ، ويصادف هذه السنة مع احياء الذكرى 400 لميلاد الكاتب والممثل الشهير موليير ، وترأست الحفل الممثلة إيزابيل كاريه وبث على قناة فرانس 3.يكافئ حفل موليير كل عام العروض المسرحية المقدمة في فرنسا ......





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