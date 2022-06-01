2022/06/01 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_أوبالاك الغول الاقتصادي المسمى "GAFA" أو الشركاتالعاملة على دعامات رقمية: المفهوم والتدابير الاقتصادية والقانونية والجبائية.إعداد وترجمة وتحيين، محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون الدولي الاقتصادي.مفهوم GAFAغوغل وآبل وفايسبوك وأمازون يشير الاختصار GAFA إلى أربع من أقوى الشركات في عالم الإنترنت (وفي العالم لهذا الأمر!) وهي: Google و Apple و Facebook و Amazon.



تتمتع هذه الشركات بقو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات رقمية: المفهوم والتدابير الاقتصادية والقانونية والجبائية. - محمد أوبالاك) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات رقمية: المفهوم والتدابير الاقتصادية والقانونية والجبائية. - محمد أوبالاك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).