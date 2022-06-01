“اتهمته زوجة والده بالسرقة منها”.. القبض على رجل عنف نجله بالضرب والكي بالنار في بغداد

2022/06/01 | 13:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة شؤون الشرطة، الأربعاء إلقاء القبض على رجل عنف نجله بالضرب والكي بالنار في العاصمة بغداد.

وذكر إعلام الوكالة في بيان، أنه “بناء على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود احد الاباء يعنف ولده من خلال الضرب بآلة راضة والكي بالنار بسبب ادعاء زوجة ابيه بسرقة مبلغ مالي منها”.

وأردف أنه “على الفور تم تشكيل فريق عمل بتوجيه من السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود حيث استطاعت مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري التابعه لوكالة شؤون الشرطة من تحرير الطفل المعنف في بغداد وحالياً يتمتع بصحة جيدة”.

وتابع: “هذا وقد شوهدت اثار التعذيب على قدميه وتم ارساله الى المستشفى لتلقي العلاج وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن ملابسات الحادث”.

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