2022/06/01 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الأربعاء، أن 11 مليون شخص يتقاضون رواتب من الحكومة، فيما أشار إلى أن هناك 300 ألف خريج من الجامعات الحكومية والأهلية سنوياً.

وقال الزاملي في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع لجنة الصحة النيابية بحضور وزير الصحة وكالة هاني العقابي والكادر المتقدم بالوزارة، إن "المواطن يريد من الدولة تعيينات وخدمات بشكل عام، ويوم أمس بعد القراءة الثانية لقانون الأمن الغذائي بدأت اغلب الشرائح بالتظاهر"، مبيناً أن "11 مليون شخص يستلمون رواتب من الحكومة موزعين بواقع موظف ومتقاعد وغيره".

وأشار إلى أن "العراق يعاني من نسبة بطالة كبيرة وهناك 300 ألف خريج من الجامعات الحكومية والأهلية سنوياً" وفقا لوكالة الانباء الرسمية.

وبين أن "الحكومة ليس لديها استراتيجية او رؤية"، مقدما الشكر لـ"لجنة الصحة التي سعت لحل مشكلة الخريجين لسنة 2021".

وتابع أن "المشكلة ليس في الصحة فقط، وإنما هي مشكلة عامة"، موضحاً "أننا خاطبنا وكيل وزارة المالية طيف سامي لإيجاد حلول بشأن ذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان: 11 مليون شخص يتقاضون رواتب حكومية و 300 ألف خريج سنويا ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان: 11 مليون شخص يتقاضون رواتب حكومية و 300 ألف خريج سنويا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).