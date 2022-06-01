محللون: أمريكا وحلفاءها لا يملكون القوة الكافية لوقف الصين إذا قررت احتلال تايوان

2022/06/01 | 13:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تصريحات بأن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالدفاع عن تايوان وعليه يبرز السؤال: إذا حاولت الصين الاستيلاء على تايوان، فهل تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها إيقاف ذلك؟

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