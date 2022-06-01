2022/06/01 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريق كبير يلتهم مخازن جامعة القادسية في الديوانية- عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق كبير يلتهم مخازن جامعة القادسية في الديوانية- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق كبير يلتهم مخازن جامعة القادسية في الديوانية- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).