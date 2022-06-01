الإطاحة بعصابة مختصة بتفخيخ وتفجير السيارات في نينوى

2022/06/01 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىاعلنت محكمة تحقيق نينوى، اليوم الأربعاء، القبض على عصابة تفجير السيارات في المحافظة.وقال إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بناء على اوامر قضائية من محكمة تحقيق نينوى تم القبض على مفرزة مختصة بعمليات التفخيخ والتفجير".واضاف انه "بعد متابعات تقنية من خلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات الاتحادية وبناءا على اوامر قضائية تم القبض على مفرزة مختصة بعمليات التفخيخ والتفجير".وتابع ان "المفرزة مشكلة من اربعة اشقاء يحملون هويات مزورة وكانوا يخططون لعمليات تفجير في محافظة نينوى".

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