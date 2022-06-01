(بغداد اليوم) تنفرد بالتفاصيل.. مقتل

2022/06/01 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر امني مطلع، اليوم الاربعاء، مقتل ما اسماهم الثلاثي الاسود في تنظيم داعش في حمرين خلال ايار الماضي.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "التحقيقات الموسعة لمعرفة هوية قتلى داعش في سلسلة ضربات متعددة في حمرين اقصى شمال شرق ديالى خلال ايار الماضي توصلت الى نتائج مهمة ابرزها بان ثلاثة من القتلى هم امراء ضمن ما يسمى بولاية ديالى".

واضاف، ان "الامير العسكري لولاية ديالى والمسؤول الامني لمنطقة حمرين وامير زور الوند هم من القتلى وجميعهم عراقيين".

وأوضح، ان "هؤلاء هم الابرز في هيكيلة داعش ويشكلون ثلاثي خطير في مشهد ديالى بشكل عام خاصة وانهم يمثلون العقل المدبر للعديد من الجرائم الوحشية التي جرت في الاشهر الماضية".

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