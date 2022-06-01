بيع ميلان الإيطالي بـ1.28 مليار دولار

2022/06/01 | 13:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ميلان الأربعاء، عن توصله إلى اتفاق لانتقال ملكيته من صندوق الاستثمارات "إيليوت" إلى آخر أميركي هو "ريدبيرد"، بعد أيام من عودته الى قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم بتتويجه بطلا للمرة الاولى منذ 2011.

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