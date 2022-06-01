2022/06/01 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، ان 11 مليون شخص يتقاضون المرتبات الشهرية من الحكومة الاتحادية.

جاء ذلك في كلمة له خلال استضافة وزير الصحة وكالة هاني العقابي والكادر المتقدم وحضرها مراسل وكالة شفق شفق نيوز.

وقال الزاملي في كلمة له، إن المواطن يريد تعيينات وخدمات بشكل عام، ولذلك يوم أمس بعد قراءة قانون الأمن الغذائي بدأت جميع الشرائح تتظاهر.

وأنهى مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، القراءة الثانية لمقترح قانون الأمن الغذائي، بعد مناقشته خلال جلسة اعتيادية عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 250 نائباً، قبل أن يرفع جلسته إلى إشعار آخر.

وأضاف الزاملي “تكلمنا مع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي بهذا الخصوص، وان هناك 11 مليون شخص يتقاضون المرتبات الشهرية من الحكومة”.

كما أشار إلى أن هناك 300 الف خريج من الجامعات الحكومية والاهلية”، مردفا بالقول “تحدثنا مع المتظاهرين من المحاضرين، وان هناك تظاهرات من الكسبة وهذا حقهم”.

وشهدت العديد من المحافظات وعلى امتداد الفترات السابقة تظاهرات كان المحاضرين والاجراء اليوميين والمتعاقدين يطالبون فيها بتثبيتهم وانصاف حقوقهم في التعيين الدائم على ملاك الوزارات التي ينتمون إليها، وكان آخرها، أمس الثلاثاء، بعد تسجيل إصابة أربعة أشخاص على الأقل، خلال احتكاك حصل بين متظاهرين من المحاضرين بالمجان، وقوات حفظ القانون الخاصة بحماية المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة العراقية، بعد مطالبة المتظاهرين طالبوا بشمولهم بقرار 315، قبل أن يتطور الاحتجاج إلى مشادة كلامية فاحتكاك مع العناصر الأمنية.

ويتضمن قرار “315” آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاكم الزاملي: 11 مليون شخص يتقاضون رواتب حكومية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاكم الزاملي: 11 مليون شخص يتقاضون رواتب حكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).