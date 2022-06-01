غاريث بيل يعلن رسميا رحيله عن ريال مدريد

2022/06/01 | 13:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الويلزي غاريث بيل، اليوم الأربعاء، رحيله رسميا عن صفوف ريال مدريد الإسباني، بعد أيام من احتفاله بالفوز بدوري أبطال أوروبا مع “الميرنغي”.وقال بيل، في رسالته الوداعية، عبر حسابه على “تويتر”: “أكتب هذه الرسالة لأقول شكرًا لجميع زملائي في الفريق، في الماضي والحاضر المدربين وطاقم العمل في غرفة الملابس والمشجعين الذين دعموني، […]

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