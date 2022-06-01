العثور على جثة أميرة قطرية سابقة في منزلها بإسبانيا

2022/06/01 | 13:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت الشرطة الإسبانية على أميرة قطرية سابقة (46 عاما) ميتة على سريرها في منزلها بجنوب إسبانيا، بحسب إعلان السلطات الأربعاء.

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