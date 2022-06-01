2022/06/01 | 13:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FvqllDo_3aM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذيقاريون: المواطن المتضرر الأول من حل مجلس النواب وإعادة إجراء الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذيقاريون: المواطن المتضرر الأول من حل مجلس النواب وإعادة إجراء الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).