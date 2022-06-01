إجراء انتخابات اتحاد بناء الأجسام اليوم الأربعاء

2022/06/01 | 13:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يجري الاتحاد العراقي لبناء الأجسام، انتخاباته مساء اليوم بحضور جميع أعضائه.وقال المنسق الإعلامي للاتحاد هشام الواني لـ”ايرث نيوز” إن “الإتحاد العراقي الوطني لبناء الاجسام، عقد اجتماعه الاخير امس برئاسة فائز عبد الحسن رئيس الاتحاد الوطني واعضاء الاتحاد”.وأضاف أن “الاجتماع عقد مع رؤساء الاتحادات الفرعية في عموم العراق تمت فيه مناقشة عمل […]

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