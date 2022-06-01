2022/06/01 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نورالدين_ايت_المقدم مدخــــــــــل:تعيش المدرسة العمومية اليوم مجموعة من الاختلالات والإشكالات المرتبطة بالتحديات الراهنة، تحديات العولمة الرقمية، فغالبا ما تتفق أغلب الدراسات المنجزة على أن المدرسة لا تستجيب لمتطلبات عصرها ولا تساير التحولات الاجتماعية والاقتصادية العامة للمجتمع، ما يجعل الفاعل السياسي في موضع تساؤل حول السياسات التربوية الناجعة التي ينبغي نهجها والكفيلة بربط هذه المدرسة بواقعها الاجتماعي والاقت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفن والمدرسة - نورالدين ايت المقدم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفن والمدرسة - نورالدين ايت المقدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).