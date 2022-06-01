التفاؤل يسود تدريبات نساء الصالات في معسكر طهران

2022/06/01 | 14:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمارأكد المنسق الإعلامي للجنة الصالات النسوية جمعة الثامر، أن الجهاز الفني للمنتخب النسوي متفائل بمستوى اللاعبات لتحقيق طفرة نوعية في المستقبل القريب، للمنافسة على البطولات المقبلة .وقال الثامر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأربعاء، إن" المنتخب النسوي بدأ معسكره التدريبي في العاصمة الايرانية طهران يوم أمس الثلاثاء وسيستمر المعسكر لمدة عشرة ايام استعداداً لبطولة غرب آسيا التي ستقام في السعودية منتصف الشهر المقبل" .واضاف الثامر، أن" المعسكر شهد مشاركة 18 لاعبة انخرطن في التدريبات وسيتم تقليص العدد الى 14 لاعبة من قبل المدربة الايرانية شهنار زياري تحضيراً للمشاركة في بطولة غرب آسيا ".وبين الثامر، أن " المنتخب سيخوض أربع الى خمس مباريات ودية مع الفرق الايرانية والتي تعد من الفرق القوية "، موضحا ً ان "المدربة زياري تحمل سيرة ذاتية جيدة وسبق لها أن دربت المنتخب الايراني كما انها محاضرة معتمدة لدى الاتحاد الآسيوي". وتابع الثامر، أن " مدربة منتخبنا النسوي متفائلة جداً وأن اللاعبات العراقيات لديهن استعداد عالٍ لتطور مهاراتهن الفنية والتكتيكية"، مشيراً الى أن" هذا المعسكر سيصب في مصلحة المنتخب بشكل كبير ونتوقع أن يحقق طفرة كبيرة في المستقبل القريب وسيكون منافساً قوياً في البطولات المقبلة".

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