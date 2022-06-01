ما علاقة السمنة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال؟

2022/06/01 | 14:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدهون المكتسبة يمكن أن تؤثر سلباً في صحة القلب والأوعية الدموية.

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