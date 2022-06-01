في حادث صادم ببغداد.. ابن “يغتصب” والده “انتقاماً” لرفضه خطبة حبيبته

2022/06/01 | 14:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصدر قضائي، يوم الأربعاء، بأن محكمة الرصافة في بغداد نظرت في أوراق دعوى مقامة أمامها من قبل أب ضد ابنه، وصفها بالغريبة من نوعها.

وقال المصدر، إن أوراق الدعوى تشير الى قيام الابن باغتصاب والده بعد ان قام بوضع مادة مخدرة له، بحسب ادعاء الأب.

وأضاف، “بحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الابن قام بهذا الفعل انتقاماً من والده بعد أن رفض خطوبته من بنت تربطه علاقة حب معها”.

وبين أن قاضي التحقيق اصدر أمرا بإلقاء القبض على الابن والتحقيق معه.

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