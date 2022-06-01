2022/06/01 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابلاصدر محافظ بابل، علي وعد علاوي، اليوم الأربعاء، توجيها يخص تظليل زجاج السيارات.وقال علاوي في وثيقة تحمل توقيعه، حصلت عليها (بغداد اليوم) انه "لمقتضيات مصلحة العمل وللدواعي الأمنية نسبنا ما يأتي: الغاء التخاويل الخاصة بتظليل زجاج السيارات الحكومية والغاء التخاويل الخاصة بتسهيل المهمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بابل يصدر توجيها يخص تظليل زجاج السيارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بابل يصدر توجيها يخص تظليل زجاج السيارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).