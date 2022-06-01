2022/06/01 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعطى طالب عراقي سبعيني، مثالا رائعا ومصداقا حقيقيا، عن ان طلب العلم لا يتوقف بتقدم طالبه في العمر، بل ان هذا الرجل الكهل يجب ان يكون مثالا يحتذى به للشباب العراقي في الحرص على طلب العلم.

هو اكبر طالب في العراق في الصف الخامس اعدادي، ويبلغ من العمر ٧٦ عاما، لم يوقفه عمره المتقدم من أداء امتحاناته النهائية، ولم يلتفت الى جلوسه مع الشباب بعمر احفاده.

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