تواقيع نيابية لاستجواب وزير التعليم

2022/06/01 | 14:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن عضو مجلس النواب مضر الكروي اليوم الاربعاء، عن جمع تواقيع نياية لاستجواب وزير التعليم.وقال الكروي في بيان مقتضب تلقته ايرث نيوز، انه “شرعنا بجمع تواقيع النواب لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحت قبة البرلمان على آثر تشخيص العديد من المخالفات الإدارية والقانونية خلال فترة إستيزاره”.

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