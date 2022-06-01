2022/06/01 | 14:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ooaYajEsMrA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظة حلبجة في #يوم_الطفل_العالمي.. توزيع الهدايا والمساعدات للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محافظة حلبجة في #يوم_الطفل_العالمي.. توزيع الهدايا والمساعدات للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).