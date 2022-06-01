خاص لإيرث نيوز| الأنواء الجوية تكشف موعد اجتياح “لهيب الصيف” للعراق فعلياً

2022/06/01 | 14:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ كشفت الأنواء الجوية العراقية اليوم الأربعاء، عن بدء المنخفض الجوي الموسمي بالتمدد بشكل ملحوظ، مما سَيُدخل البلاد في موجة الحرارة المرتفعة.وقال عامر الجابري مدير إعلام الأنواء الجوية في تصريح لوكالة إيرث نيوز، إن “درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع، تحديداً في مناطق الجنوب والوسط”، مبيناً أن “هذه الفترة ستنحسر خلالها المرتفعات والمنخفضات الجوية التي […]

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