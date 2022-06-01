مشاركون عرب في معرض كتاب الطفل وسط كربلاء:العراقيون قراء يبحثون عن المعرفة

2022/06/01 | 14:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد عدد من ممثلي دور النشر العربية في

معرض كربلاء الدولي الخامس لكتاب الطفل

الذي نظمه قسم رعاية وتنمية الطفولة في

العتبة الحسينية المقدسة بمستوى

التنظيم والخدمات المقدمة للمشاركين من

قبل العتبة الحسي

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