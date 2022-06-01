الزاملي: 11 مليون شخص يتقاضون رواتب من الحكومة

2022/06/01 | 14:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب

حاكم الزاملي، الأربعاء، إن 11 مليون شخص

يتقاضون رواتب من الحكومة.

وذكر الزاملي في كلمة له خلال ترؤسه

اجتماع لجنة الصحة النيابية بحضور وزير

الصحة وكالة هاني العقابي

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