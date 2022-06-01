تونس: حول الموقف من إضراب 16 جوان 2022 - بشير الحامدي

2022/06/01 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي لنتفق أولا أن الإضراب المقرر ليوم 16 جوان 2022 ليس إضرابا عاما فهو إضراب جزئي ومحدود ونستطيع أن نقول إنه قطاعي محدود في مؤسسات ومنشآت عمومية ولا يشمل كل أعوان الوظيفة العمومية في القطاعات الكبرى كالصحة والتعليم بأصنافه والمالية والبريد ولا عملة القطاع الخاص برغم أن مطالب لائحة التنبيه بالإضراب تشمل مطالب تهم كل الموظفين والأجراء مثل: سحب المنشور عدد عشرين الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2022 وتطبيق جميع ا ......





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