مصر و عصور إضمحلالها( 5) - محمد حسين يونس

2022/06/01 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس الجزء الثالث من المقال الثاني ( حكم الكهنة و سقوط الأحلام.



).ِ((إجتهد في كل وقت، افعل أكثر مما هو مطلوب منك، لا تضيع الوقت إذا كنت قادرا على العمل، مكروه كل من يسيء اغتنام وقته.



لا تهدر فرصة تعزز ثروة بيتك، فالعمل يأتي بالثروة، والثروة لا تدوم إذا هجرت العمل)) .



هكذا كان الحكماء يتحدثون للمصرين فقد كان عليهم أن يعملوا ..في كل مجال لرفع مجمل الناتج القومي ..



كي يسدوا إحتياجات المجتمع الإم ......





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