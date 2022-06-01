دراسة : مكملات عشبية تُظهر نتائج واعدة ضد سرطان الرئة

2022/06/01 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أظهرت دراسة جديدة أن البربرين، وهو مركب طبيعي موجود في نباتات مثل “البرباريس” و”خاتم الذهب”، يمنع تكاثر خلايا سرطان الرئة في المختبر.كما وجد البحث أنه يقلل من التهاب مجرى الهواء وتلف خلايا الرئة السليمة المعرضة للمواد الكيميائية الناتجة عن دخان السجائر.ويعد سرطان الرئة السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان على […]

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