الأمن النيابية: سنبدأ دراسة قانون الخدمة الإلزامية

2022/06/01 | 14:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاربعاء ، أن البرلمان سيبدأ خلال الجلسات المقبلة دراسة قانون الخدمة الإلزامية قبل القراءة الأولى ، مؤكدا أن القانون سيبصر النور خلال الدورة النيابية الحالية.

وقال عضو اللجنة مهدي تقي إن “القانون لا يعني تجنيد الحكومة جميع الشباب بل هو صيغة تنظيمية للشباب بجميع أطيافهم وفئاتهم واديانهم ومذاهبهم لتدريبهم وتنظيم صفوفهم للدفاع عن الوطن”.

وأضاف تقي أن “إقرار القانون في هذا الوقت يهدف إلى تعزيز المؤسسة العسكرية بقوات إضافية تدعم جهودها في القضاء على التهديدات الارهابية وحماية مناطق التوترات الأمنية”.

وأشار إلى أن “القانون سيبصر النور خلال الدورة النيابية الحالية كونه من القوانين المهمة الذي طال انتظاره طويلا”.

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