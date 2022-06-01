2022/06/01 | 14:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الأربعاء، عن تسلَم القوات العراقية 50 عنصرا من داعش، من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت الخلية في بيان، إنه “من خلال التفاهمات والاتفاقات المشتركة وبهدف مكافحة عصابات داعش الإرهابية على المستوى الإقليمي والدولي، فقد تسلمت قيادة العمليات المشتركة من قوات سوريا الديمقراطية 50 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق منفذ طريبيل الحدودي”.

وتابعت: “سيتم تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

وبيّنت أن “قيادة العمليات المشتركة مستمرة بالتعاون والتنسيق مع الجميع لدحر الإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم للقضاء على هؤلاء المجرمين اعداء الإنسانية جمعاء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات سوريا الديمقراطية تسلم القوات العراقية 50 عنصرا من داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات سوريا الديمقراطية تسلم القوات العراقية 50 عنصرا من داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).