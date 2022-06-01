شرب القهوة يومياً يقلل من احتمالية الوفاة مُبكراً

2022/06/01 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة علمية صينية أن الأشخاص الذين يشربون القهوة كل يوم أقل عرضة للوفاة مبكراً، ‏بالمقارنة بمن لا يتناولونها.‏

ودرس باحثون من جامعة ساوثرن ميديكال، في جوانزو بالصين، لمدة 7 سنوات في بيانات عن عادات القهوة والصحة لأكثر من 171 ألف مقيم في بريطانيا، ولم يكونوا مصابين بالسرطان أو بمرض قلبي.



واكتشفوا أن الأشخاص الذين يشربون القهوة غير المحلاة بانتظام كانوا أقل عرضة للوفاة خلال الدراسة بنسبة 16-21%، مقارنة بأقرانهم الذين لم يشربوا القهوة.

ووفقا للبيانات المنشورة في المجلة الطبية السنوية «Annals of Internal Medicine»، كان المشاركون في الدراسة الذين شربوا ما بين كوب إلى 4 أكواب من القهوة المحلاة قليلاً يومياً كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 29-31%، وذلك خلال فترة الدراسة.

كما وجد الباحثون أن النتائج كانت أقل وضوحاً بالنسبة للمشاركين الذين استخدموا المحليات الاصطناعية، والتي شهدت نتائج مختلطة مماثلة في الأبحاث السابقة.

وتدعم نتائج الدراسة الصينية الحديثة أدلة سابقة تشير إلى أن القهوة مفيدة بشكل عام لطول العمر، بغض النظر عن طريقة شربها.

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