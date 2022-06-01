قطاع السيارات يدعم الأسهم الأوروبية واليابانية في بداية تعاملات يونيو

2022/06/01 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة بعض الشيء، الأربعاء، مدعومة بصعود أسهم البنوك وشركات صناعة السيارات لكن بيانات سلبية أثارت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي حدت من الارتفاعات.

وبدأ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يونيو /حزيران على ارتفاع فزاد بنسبة 0.3% بعد أن أغلق على انخفاض 0.7 % الثلاثاء، إذ أثار الارتفاع القياسي للتضخم المخاوف من تدخل عنيف من جانب البنك المركزي الأوروبي وخسر المؤشر 1.6% خلال مايو/آيارويتوقع الاقتصاديون في دويتشه بنك أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول إذ يؤثر ارتفاع الأسعار على النمو الاقتصادي.

وارتفعت أسهم شركات السيارات بنحو واحد بالمئة وكان القطاع المصرفي أكبر داعم للمؤشر ستوكس 600 وزاد القطاع 0.6 بالمئة.

وارتفع سهم شركة دكتور مارتينز البريطانية للأحذية 19 بالمئة بعد أن توقعت نموا أكبر في إيراداتها السنوية نتيجة رفع الأسعار لمواكبة التضخم وزيادة المبيعات.

وهبط سهم دي.دبليو.إس، ذراع دويتشه بنك لإدارة الأصول، 6.9 بالمئة بعد أن قال الرئيس التنفيذي إنه سيتنحى عن منصبه الأسبوع المقبل، إذ تواجه الشركة اتهامات بتضليل المستثمرين بشأن استثمارات «خضراء».

ارتفعت أسعار الأسهم اليابانية، الأربعاء، مدعومة بانتعاش قطاع السيارات بعد أن أعطى تقرير لمحللين توقعات إيجابية لأرباح القطاع، لكن حد من الارتفاعات، الحذر في التعاملات قبيل صدور البيانات الشهرية للعمالة الأمريكية في القطاعات غير الزراعية.

وصعد المؤشر نيكي الياباني 0.65% ليغلق عند 27457.89 نقطة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.36% ليسجل 1938.64 نقطة، حيث ارتفعت أسعار 196 سهماً، وتراجعت أسعار 27 سهماً، وارتفع سهم نيسان موتور 7.77%، وسهم تويوتا موتور 3.53%، وهوندا موتور 4.3%.

وقال محللون من «جيه بي مورجان»: «من المتوقع أن يحقق قطاع السيارات الياباني أرباحاً قياسية هذا العام، بعد رفع أسعار المركبات وخفض التكاليف للحد من أثر ارتفاع التضخم».

(رويترز) + (الخليج)

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